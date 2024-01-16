Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА", – заявил он.

По словам главы региона, в результате украинской атаки никто не пострадал. Кроме того, в области не было зафиксировано никаких разрушений после произошедшего. Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия.

"Спасибо нашим защитникам!" – поблагодарил силы российской армии Богомаз.

Ранее сообщалось, что ВСУ днем 16 января обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал. Однако губернатор региона сообщил, что обстрел привел к повреждению четырех домов, сельхозтехники, хозпостройки и нарушению энергоснабжения.

До этого российские силы ПВО уничтожили днем 16 января украинский БПЛА самолетного типа в небе над Суземским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.



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