Российские ПВО сбили украинский БПЛА над Суземским районом Брянской области

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Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Суземским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – уточнил он.

По информации Минобороны РФ, попытка атаки с применением БПЛА была пресечена в около 13:40 по московскому времени. В итоге беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО, подтвердили в оборонном ведомстве.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. В результате обстрела частичные повреждения получили несколько административных зданий, а также нарушилось энергоснабжение. Обошлось без пострадавших.

До этого, в ноябре 2023 года, ВСУ обстреляли приграничный поселок Новенькое Суземского района. Повреждения получило домовладение, но среди жителей пострадавших не было.

Чуть ранее силы ПВО пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над Суземским районом был сбит беспилотник самолетного типа, обошлось без пострадавших и разрушений.

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