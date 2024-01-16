ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, обстрел привел к повреждению четырех домов, сельхозтехники, хозяйственной постройки и нарушению энергоснабжения. Оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

До этого ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. В результате обстрела частичные повреждения получили несколько административных зданий, а также нарушилось энергоснабжение. Обошлось без пострадавших.

В ноябре 2023 года ВСУ обстреляли приграничный поселок Новенькое Суземского района. Повреждения получило домовладение, но среди жителей пострадавших не было.

Чуть ранее силы ПВО пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над Суземским районом был сбит беспилотник самолетного типа, обошлось без пострадавших и разрушений.

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