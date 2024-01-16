В Воронеже повреждены 35 квартир после атаки украинского БПЛА

Фото: телеграм-канал Daily Storm

35 квартир трех десятиэтажных жилых домов на Тепличной улице получили повреждения после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил губернатор Воронежской области Андрей Гусев в своем телеграм-канале.

"Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления", – подчеркнул он.

По его словам, пункт временного размещения развернули на базе средней школы № 84, однако туда пока никто не обратился – жители остались у родственников. На месте инцидента на данный момент работают представители администрации Советского района города и управляющей компании "Стройтехника", отметил глава региона.

"Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надежной защите нашего неба", – уточнил губернатор.

Также он напомнил, что на месте происшествия с БПЛА продолжают работать все специальные службы, а пострадавшей девочке 2013 года рождения оказана помощь.



Об отражении ночной атаки украинских беспилотников над Воронежем губернатор сообщил ночью 16 января. Он подчеркивал, что в одном из домов начался пожар, который удалось ликвидировать.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении в период с 01:50 до 02:50 трех БПЛА самолетного типа над территорией региона. Позднее стало известно, что в ту ночь в общей сумме над Воронежской и Белгородской областями уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников. 5 из них уничтожили и 3 перехватили над Воронежской областью.



После попадания фрагментов сбитого беспилотника в квартиру на улице Тепличной в Воронеже медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медпомощь ей оказали на месте.