Силы ПВО уничтожили две ракеты и три беспилотника ВСУ в Брянской области

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку по объектам России была пресечена 17 января около 21:30 по московскому времени.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал, частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение.

До этого украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение в селе Свердликове Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал оказать помощь собственнику дома в ремонте.



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