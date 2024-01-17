Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгороде и Валуйках объявили ракетную опасность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – отметил он.

При нахождении на улице Гладков порекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

В ночь на 17 января в Белгороде объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Через некоторое время средства ПВО сбили вражеские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В результате произошедшего есть различные повреждения в жилом секторе. Также в одном из местных поселков отключилось электричество.

По данным Минобороны РФ, системы ПВО уничтожили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов