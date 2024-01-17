В Белгороде объявили ракетную опасность

Фото: Министерство обороны РФ

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России ликвидировали беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины над Трубчевским районом Брянской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 января российские средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сумме 12 украинских беспилотников над территориями Воронежской и Белгородской областей.

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо