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В Белгороде объявили ракетную опасность
Фото: Министерство обороны РФ
В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в телеграм-канале городской мэрии.
Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России ликвидировали беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины над Трубчевским районом Брянской области.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 января российские средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сумме 12 украинских беспилотников над территориями Воронежской и Белгородской областей.
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