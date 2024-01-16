Ребенок пострадал при атаке украинских беспилотников по Воронежу – губернатор

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате попадания фрагментов сбитого беспилотника в квартиру на улице Тепличной в Воронеже медицинская помощь понадобилась ребенку. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев со ссылкой на уточненные данные МЧС.

Девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте, уточнил глава региона.

"Утром попрошу наших врачей еще раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий. Поквартирный обход продолжается", – добавил Гусев.

В ночь на 16 января Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем. В результате произошедшего в нескольких домах были выбиты окна, в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе. Позже огонь потушили.

По информации Минобороны России, всего средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией региона.



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