14 января, 13:41Происшествия
Один человек пострадал при атаке поселка Теткино под Курском со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников", – сообщил он.
В результате произошедшего пострадал один человек. Он получил осколочное ранение средней степени тяжести. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медпомощь.
Более того, после атаки в двух частных домах выявили повреждения окон. Губернатор заверил, что собственникам окажут помощь в ремонте.
До этого при обстреле села Горналь под Курском погибла женщина. Она скончалась от полученных осколочных ранений. Два дома в результате обстрела получили повреждения.
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