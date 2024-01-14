Один человек пострадал при атаке поселка Теткино под Курском со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников", – сообщил он.

В результате произошедшего пострадал один человек. Он получил осколочное ранение средней степени тяжести. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медпомощь.

Более того, после атаки в двух частных домах выявили повреждения окон. Губернатор заверил, что собственникам окажут помощь в ремонте.

До этого при обстреле села Горналь под Курском погибла женщина. Она скончалась от полученных осколочных ранений. Два дома в результате обстрела получили повреждения.

