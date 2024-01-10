10 января, 15:59Происшествия
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинский беспилотник был сбит над Воронежской областью. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, ВСУ попытались атаковать территорию региона около 14:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", – говорится в публикации.
Ранее система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон над Саратовской областью.
До этого три человека пострадали при атаке беспилотника в Орле. Прибывшие на место медики оценили их состояние как среднее тяжелое. Два человека отказались от госпитализации.
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике