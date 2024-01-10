Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был сбит над Воронежской областью. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, ВСУ попытались атаковать территорию региона около 14:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", – говорится в публикации.

Ранее система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон над Саратовской областью.

До этого три человека пострадали при атаке беспилотника в Орле. Прибывшие на место медики оценили их состояние как среднее тяжелое. Два человека отказались от госпитализации.



Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике