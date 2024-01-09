Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Брянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Брянским районом украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.

В результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений после атаки в регионе также не выявили.

До этого три человека пострадали при атаке беспилотника в Орле. Прибывшие на место медики оценили их состояние как среднее тяжелое. Два человека отказались от госпитализации.

