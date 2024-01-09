09 января, 15:49Происшествия
Женщина погибла при обстреле села Горналь под Курском
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Женщина стала жертвой украинского обстрела села Горналь в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.
В результате обстрела два дома получили повреждения. Сейчас в населенном пункте продолжают осмотр придомовых территорий.
Между тем в Курчатовском районе региона был сбит еще один БПЛА. До этого Старовойт сообщил о трех сбитых беспилотниках. Их обнаружила и ликвидировала система ПВО.
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