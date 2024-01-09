Женщина погибла при обстреле села Горналь под Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Женщина стала жертвой украинского обстрела села Горналь в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.

В результате обстрела два дома получили повреждения. Сейчас в населенном пункте продолжают осмотр придомовых территорий.

Между тем в Курчатовском районе региона был сбит еще один БПЛА. До этого Старовойт сообщил о трех сбитых беспилотниках. Их обнаружила и ликвидировала система ПВО.

