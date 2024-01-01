Силы ПВО уничтожили второй за день БПЛА над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Второй за день украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над Климовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ", – отметил он.

Оперативные службы прибыли на место случившегося.

Днем 1 января средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, запущенный с украинской стороны, в небе над Брянской областью. По данным главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений также не зафиксировали.

Накануне система ПВО сбила три беспилотника в небе над Ростовской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве