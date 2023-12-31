Системы ПВО России сбили 3 украинских дрона над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Там отметили, что 31 декабря около 17:40 по московскому времени была пресечена попытка совершения террористической атаки со стороны Украины с использованием БПЛА самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", – указано в сообщении.

Ранее ПВО России сбила украинский дрон над Курской областью. В Минобороны РФ указали, что ВСУ пытались атаковать регион в темное время суток.

До этого в ночь на 30 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили в воздухе 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве