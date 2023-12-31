31 декабря 2023, 18:24Политика
Системы ПВО России сбили 3 украинских дрона над Ростовской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Там отметили, что 31 декабря около 17:40 по московскому времени была пресечена попытка совершения террористической атаки со стороны Украины с использованием БПЛА самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", – указано в сообщении.
Ранее ПВО России сбила украинский дрон над Курской областью. В Минобороны РФ указали, что ВСУ пытались атаковать регион в темное время суток.
До этого в ночь на 30 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили в воздухе 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.
Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве
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