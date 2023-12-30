Силы ПВО РФ сбили 32 дрона ВСУ над Московской, Брянской, Курской и Орловской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России в ночь на 30 декабря уничтожили в воздухе и перехватили 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированный обстрел Белгорода реактивными снарядами системы залпового огня. В результате один человек погиб и четверо человек, среди которых ребенок, пострадали. Все пострадавшие были доставлены в больницы, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

28 декабря сообщалось, что ПВО России уничтожила два украинских самолета Су-25 над территорией Запорожской и Херсонской областей.