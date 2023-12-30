02:23Происшествия
Российская ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины уничтожен над Брянском. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа", – написал он.
Богомаз подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших.
До этого сообщалось, что четыре беспилотника за день было уничтожено в Брянской области. Богомаз также заявлял, что обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших.
В то же время, украинские силы устроили массированный обстрел Белгорода реактивными снарядами системы залпового огня. В результате один человек погиб и четверо человек, среди которых ребенок, пострадали. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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