Российская ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины уничтожен над Брянском. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа", – написал он.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого сообщалось, что четыре беспилотника за день было уничтожено в Брянской области. Богомаз также заявлял, что обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших.

В то же время, украинские силы устроили массированный обстрел Белгорода реактивными снарядами системы залпового огня. В результате один человек погиб и четверо человек, среди которых ребенок, пострадали. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.