Система ПВО сработала в небе над Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В небе над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

На фоне произошедшего глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Позже глава региона сообщил, что над территорией Курской области было сбито три БПЛА самолетного типа.

До этого в небе над Курской областью был сбит беспилотник. Его запустили с украинской стороны в ночь на 31 декабря. О пострадавших и разрушениях в результате произошедшего не сообщалось.

