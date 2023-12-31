Газопровод поврежден в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики подвергли обстрелу деревню Городище в Курской области. В результате вражеской атаки был поврежден газопровод. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

"Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населенном пункте частично поврежден газопровод", – говорится в его публикации.

На место случившегося уже выехали специалисты, чтобы устранить неполадки. Губернатор пообещал, что собственникам помогут отремонтировать дом.

Ранее снаряд Вооруженных сил Украины во время обстрела попал прямо в жилой дом в селе Теткине Курской области.

В общей сложности, уточнил губернатор, было замечено шесть прилетов. При этом он добавил, что в результате обстрелов были повреждены два дома и линия электропередачи. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших.



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