Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2023, 14:05

Происшествия

Газопровод поврежден в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики подвергли обстрелу деревню Городище в Курской области. В результате вражеской атаки был поврежден газопровод. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

"Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населенном пункте частично поврежден газопровод", – говорится в его публикации.

На место случившегося уже выехали специалисты, чтобы устранить неполадки. Губернатор пообещал, что собственникам помогут отремонтировать дом.

Ранее снаряд Вооруженных сил Украины во время обстрела попал прямо в жилой дом в селе Теткине Курской области.

В общей сложности, уточнил губернатор, было замечено шесть прилетов. При этом он добавил, что в результате обстрелов были повреждены два дома и линия электропередачи. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика