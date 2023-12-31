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Жителей Курской области призвали провести новогодние праздники дома из-за напряженной обстановки в Белгороде, который 30 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Соответствующее обращение появилось в официальном телеграм-канале главы региона Романа Старовойта.

"Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе – это и наше горе сейчас", – говорится в его публикации.

Губернатор напомнил гражданам о желтом уровне террористической опасности, который продолжает действовать на территории области. На фоне этого в регионе объявили запрет на запуск фейерверков. За безопасностью следят министерство обороны, пограничники и правоохранители. Администрация и правительство Курской области работают в круглосуточном режиме. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

В свою очередь, в Воронежской области на фоне недавних событий в Белгороде принято решение отменить праздничную программу. Глава региона Александр Гусев предупредил об этом в своем аккаунте.

30 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, вновь прозвучал 31 декабря. Через некоторое время его отменили. Губернатор сообщил, что число погибших в результате атаки ВСУ по городу выросло до 24 человек.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов