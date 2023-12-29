В Курской области снаряд ВСУ попал в жилой дом

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Курской области

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время обстрела попал прямо в жилой дом в селе Теткине Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

В общей сложности, уточнил губернатор, было замечено шесть прилетов. При этом он добавил, что в результате обстрелов были повреждены два дома и линия электропередачи.

"Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно", – подчеркнул Старовойт.

Кроме того, под минометным обстрелом оказался поселок Краснооктябрьский. В результате происшествия нигде не было зафиксировано повреждений и пострадавших.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 декабря украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области. Беспилотник ВСУ был уничтожен дежурными средствами ПВО, добавили в оборонном ведомстве.



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