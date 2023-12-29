Украинский беспилотник уничтожен в Курской области силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был сбит над территорией Курской области в ночь на 29 декабря. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Беспилотник ВСУ был уничтожен дежурными средствами ПВО, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 28 декабря ВСУ также предпринимали попытку атаковать территорию России беспилотниками. Два украинских БПЛА были сбиты над территорией Крыма.

Кроме того, российская ПВО за сутки 28 декабря уничтожила два украинских самолета Су-25 над территорией Запорожской и Херсонской областей.

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