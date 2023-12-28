Средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских беспилотника были сбиты в ночь на 28 декабря над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Два беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем отработала ПВО, уничтожив беспилотник. Он уточнил, что по информации от спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.

До этого в Белгородской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России сбили беспилотник. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в селе Двулучном Валуйского городского округа, люди не пострадали, обошлось и без повреждений инфраструктуры.

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике