Средства РЭБ сбили беспилотник в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучном без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в его публикации.

Ранее система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. В министерстве обороны РФ уточнили, что попытка атаки ВСУ была пресечена в 10:00 по московскому времени.

До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Также российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму 16 декабря. В течение суток были сбиты 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".



Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью