ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки ВСУ была пресечена в 10:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Днем ранее ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Бердянску. Еще один БПЛА рухнул в частном секторе, в результате произошел взрыв.

До этого украинский дрон был уничтожен вечером 21 декабря над территорией Курской области. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, атака была пресечена около 22:00 по московскому времени.

Кроме того, российской ПВО удалось нейтрализовать ракету украинской армии над акваторией Азовского моря. По данным Минобороны РФ, снаряд сбили 21 декабря в 15:00 по московскому времени.