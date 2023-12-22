Еще один украинский беспилотник был сбит над Курской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что при помощи данного беспилотника украинская сторона пыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Очередная попытка атаки была пресечена около 23:30 по Москве.

Вечером 21 октября сообщалось об уничтожении трех украинских беспилотников над территорией России. Два из них были сбиты на подлете к Бердянску, еще один – над территорией Курской области.

До этого системы противовоздушной обороны сбили ракету Вооруженных сил Украины над акваторией Азовского моря.