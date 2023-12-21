ПВО сбила украинскую ракету над акваторией Азовского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО уничтожила ракету Вооруженных сил Украины над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака была пресечена в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 22 БПЛА украинской стороны и еще 13 дронов над акваторией Азовского моря и Крымом. В Минобороны уточнили, что попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена в ночь на 5 декабря.

Позже стало известно, что системы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре украинских беспилотника и еще два перехватили над акваторией Азовского моря. Атака была отражена 5 декабря около 06:00 по московскому времени.