21 декабря, 17:25Происшествия
ПВО сбила украинскую ракету над акваторией Азовского моря
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система ПВО уничтожила ракету Вооруженных сил Украины над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атака была пресечена в 15:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 22 БПЛА украинской стороны и еще 13 дронов над акваторией Азовского моря и Крымом. В Минобороны уточнили, что попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена в ночь на 5 декабря.
Позже стало известно, что системы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре украинских беспилотника и еще два перехватили над акваторией Азовского моря. Атака была отражена 5 декабря около 06:00 по московскому времени.
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