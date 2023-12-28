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Происшествия

ПВО сработала над морем в Севастополе, уничтожен один беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО России в Севастополе сбила один беспилотник над морем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА", – написал он.

Развожаев уточнил, что согласно информации от спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не было зафиксировано. Губернатор подчеркнул, что контроль обстановки продолжается.

Ранее, в ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Феодосию. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта случилась детонация, которая привела к возгоранию. После он уточнил, что пожар локализовали.

Жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуировали. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. По словам Аксенова, повреждения получили шесть зданий.

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