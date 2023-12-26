Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Феодосии

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Человек погиб в Феодосии в результате атаки ВСУ, еще двое получили травмы. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждения получили шесть зданий. Спасатели эвакуировали шесть человек в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых, уточнил Аксенов. Транспорт работает штатно, ограничений по пассажирским перевозкам нет, добавил глава Крыма.

В результате атаки украинской стороны был поврежден в том числе большой десантный корабль "Новочеркасск". Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ ударили по городу ночью.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 километров северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", – говорится в сообщении.

В ночь на 26 декабря Аксенов рассказал, что ВСУ атаковали район Феодосии, территория порта города оцеплена. На месте происшествия работают все профильные службы, уточнил он.

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