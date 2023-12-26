В Крыму установили выложивших видео ударов по Феодосии

Фото: телеграм-канал Readovka

Все выложившие видео ударов по Феодосии установлены, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале. По его словам, проводится работа спецслужб.

"Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть", – написал он.

По словам Крючкова, таким образом люди работают на врага, делают работу украинской разведки – объективный контроль. Он предупредил, что за подобные видео возможно уголовное наказание.

В то же время советник главы республики поблагодарил журналистов, которые минувшей ночью удержались от "кровавого хайпа" и дождались официальных сообщений.

Ранее стало известно, что жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуируют после атаки ВСУ, территория оцеплена.

В ночь на 26 декабря украинская армия атаковала Феодосию. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта произошла детонация и вспыхнуло возгорание, в настоящее время его локализовали. Жители нескольких домов будут отселены.

В настоящее время улица Десантников и те, которые находятся рядом с портом, перекрыты. В районе стоят автобусы для организованной перевозки граждан. Очевидцы рассказали, что их отвозят в пункт временного сбора, который расположен на базе городской школы № 9.

В результате атаки ВСУ погиб один человек, еще двое пострадали. По словам Аксенова, повреждения получили шесть зданий. Были эвакуированы шесть человек, остальные жильцы расположились у родных и знакомых, поделился глава Крыма.

Позже в Минобороны РФ добавили, что был поврежден в том числе большой десантный корабль "Новочеркасск".

Военные эксперты объяснили, в чем заключается уязвимость дальнобойных ракет ATACMS