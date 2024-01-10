Украинский дрон сбили над Саратовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Противовоздушная оборона (ПВО) России ночью 10 января ликвидировала над Саратовской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России", – сказано в сообщении.

В октябре прошлого года глава Балаковского района Саратовской области Сергей Грачев сообщил, что обломки беспилотника были обнаружены на сельскохозяйственных полях. Пострадавших и разрушений нет, заключил он.



ПВО РФ сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс