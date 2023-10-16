16 октября, 09:48Происшествия
Обломки БПЛА нашли в Саратовской области
Фото: 123RF/tsuneo
Обломки беспилотника обнаружили в поле в Балаковском районе Саратовской области, сообщил глава района Сергей Грачев в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что обломки нашли на сельскохозяйственных полях. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.
До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.
Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью
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