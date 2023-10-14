14 октября, 14:01Политика
Российские силы ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник – Минобороны РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО сбили 31 украинский дрон в ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях за сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
Сообщается, что средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток был уничтожен 31 украинский беспилотник в районах Нырково ЛНР, Вербовое и Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области, отметили в Минобороны.
Также отмечается, что с начала спецоперации на Украине было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что утром 14 октября дежурные силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над акваторией Черного моря около Краснодарского края.
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