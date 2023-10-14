Российские силы ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили 31 украинский дрон в ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях за сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток был уничтожен 31 украинский беспилотник в районах Нырково ЛНР, Вербовое и Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области, отметили в Минобороны.

Также отмечается, что с начала спецоперации на Украине было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что утром 14 октября дежурные силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над акваторией Черного моря около Краснодарского края.