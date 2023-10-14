Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над акваторией Черного моря около Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"14 октября около 7:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорту Сочи в связи с появлением БПЛА ограничивали полеты. В настоящее время гавань работает в штатном режиме.

"На запасные аэродромы ушло пять рейсов", – уточняется в заявлении.

В течение ночи 11 октября дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Об этом проинформировали Богомаз и МО РФ.

До этого украинская армия обстреляла поселок Суземка в Белгородской области. Четыре человека получили ранения. Снарядами также были повреждены административные здания, жилой дом и транспортное средство.

ВС РФ нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении