ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью – МО РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что попытки Киева совершить террористические атаки по объектам на территории России пресекли в течение ночи 11 октября.

Ранее о сбитых беспилотниках сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинские ракеты "Точка-У". Предварительно, в результате никто не пострадал.

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