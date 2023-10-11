11 октября, 07:56Политика
ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью – МО РФ
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что попытки Киева совершить террористические атаки по объектам на территории России пресекли в течение ночи 11 октября.
Ранее о сбитых беспилотниках сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.
До этого средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинские ракеты "Точка-У". Предварительно, в результате никто не пострадал.
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