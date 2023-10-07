Над Белгородской областью уничтожены три украинские ракеты "Точка-У"

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Над Белгородской областью уничтожены силами противовоздушной обороны России три украинские ракеты "Точка-У", заявил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО сбиты три тактические ракеты "Точка-У". Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области.

Гладков добавил, что утром 7 октября Вооруженные силы Украины из РСЗО "Град" нанесли удары по поселку Уразово Валуйского городского округа. В результате обстрела погиб мужчина, который находился на улице. Он скончался на месте от полученных ран. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

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Глава региона уточнил, что также в поселке были повреждены 14 частных домов, разрушены постройка хозяйственного назначения и складское помещение, а также повреждена "ГАЗель". В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Помимо этого, в поселке продолжается подомовой обход территории.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Курской областью.

О срабатывании системы ПВО в Курской области до этого сообщал губернатор региона Роман Старовойт. Он призывал местных жителей не приближаться к обломкам вражеских БПЛА в случае их обнаружения.

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