05 октября, 14:40Политика
ВС РФ уничтожили свыше 7,5 тысячи украинских БПЛА с начала спецоперации
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Больше 7,5 тысячи вражеских беспилотников уничтожили российские военные с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <...> 7 518 беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.
Также за время СВО российские войска ликвидировали 13 809 единиц вражеской автомобильной техники, 12 334 танка и других бронемашин, 6 658 артиллерийских орудий, 1 160 машин РСЗО, 448 самолетов, 440 ЗРК и 250 вертолетов.
Накануне Минобороны отчиталось о том, что в ночь на 4 октября российские средства ПВО сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями 31 украинский беспилотник самолетного типа.
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