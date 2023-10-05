ВС РФ уничтожили свыше 7,5 тысячи украинских БПЛА с начала спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Больше 7,5 тысячи вражеских беспилотников уничтожили российские военные с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <...> 7 518 беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Также за время СВО российские войска ликвидировали 13 809 единиц вражеской автомобильной техники, 12 334 танка и других бронемашин, 6 658 артиллерийских орудий, 1 160 машин РСЗО, 448 самолетов, 440 ЗРК и 250 вертолетов.

Накануне Минобороны отчиталось о том, что в ночь на 4 октября российские средства ПВО сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями 31 украинский беспилотник самолетного типа.



ВСУ может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами