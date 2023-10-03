03 октября, 21:55Происшествия
Фрагменты украинского БПЛА упали на жилой дом в Севастополе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Фрагменты украинского беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Спасательной службой Севастополя <...> зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке", – написал чиновник.
Он уточнил, что в результате инцидента в нескольких квартирах дома выбило стекла. При этом никто из людей не пострадал.
По словам Развожаева, на место происшествия выехали спасатели, оперативные службы города остаются "в состоянии боевой готовности".
Вечером 3 октября в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Местным жителям рекомендовали найти укрытия. Немногим позже предупреждение отменили.
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