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03 октября, 21:19 (обновлено 03.10.2023 21:28)

Происшествия

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Фото: depositphotos/kirill_grekov

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он.

Публикацию Развожаев сопроводил видео с порядком действий во время воздушной тревоги. Местным жителям, в частности, рекомендовано закрыть окна, перекрыть воду и газ, отключить электричество, спрятаться в комнате с несущими стенами.

Немногим позже предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе было отменено.

Ранее во вторник, 3 октября, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако несколько жилых и хозяйственных построек получили повреждения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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