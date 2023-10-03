03 октября, 21:19 (обновлено 03.10.2023 21:28)Происшествия
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Фото: depositphotos/kirill_grekov
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он.
Публикацию Развожаев сопроводил видео с порядком действий во время воздушной тревоги. Местным жителям, в частности, рекомендовано закрыть окна, перекрыть воду и газ, отключить электричество, спрятаться в комнате с несущими стенами.
Немногим позже предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе было отменено.
Ранее во вторник, 3 октября, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако несколько жилых и хозяйственных построек получили повреждения.
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