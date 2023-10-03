Воздушную тревогу объявили в Севастополе

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Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он.

Публикацию Развожаев сопроводил видео с порядком действий во время воздушной тревоги. Местным жителям, в частности, рекомендовано закрыть окна, перекрыть воду и газ, отключить электричество, спрятаться в комнате с несущими стенами.

Немногим позже предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе было отменено.

Ранее во вторник, 3 октября, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако несколько жилых и хозяйственных построек получили повреждения.

