03 октября, 18:01Происшествия
ВСУ обстреляли село Козино в Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Село Козино в Курской области подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района", – написал он, уточнив, что всего было зафиксировано 15 прилетов.
В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Что касается повреждений, то их получила вышка сотовой связи, при первой же возможности специалисты приступят к ее восстановлению.
На днях ВСУ обстреляли рынок в Белгородской области. В результате пострадали три человека, они получили осколочные ранения различных частей тела. Повреждения получили торговые павильоны, гаражи и три автомобиля.
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