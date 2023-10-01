ВСУ обстреляли рынок в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинская сторона обстреляла рынок в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его предварительной информации, три человека пострадали. Женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин – осколочные ранения ног. Отмечается, что первую помощь им оказали сотрудники пожарной части.

В сообщении указано, что один из пострадавших мужчин не стал дожидаться медиков и ушел, второго мужчину и женщину доставляют в городскую больницу.

Гладков сообщил, что повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. На месте инцидента находятся оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.

"Обход территории продолжается", – заключил губернатор.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

До этого в результате атаки украинской стороны в поселке Погар Брянской области было нарушено энергоснабжение. По словам главы области Александра Богомаза, пострадавших нет.

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