Средства ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду – Гладков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты воздушные цели на подлете к городу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинской стороны в поселке Погар Брянской области было нарушено энергоснабжение. По словам главы области Александра Богомаза, пострадавших нет.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пять тысяч человек остались без электричества в Беловском районе региона после сброса Украиной взрывных устройств с беспилотника.