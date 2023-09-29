29 сентября, 10:40Происшествия
Украинский беспилотник сбили над территорией Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Дежурные средства ПВО сбили вражеский дрон около 09:45.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточенными оказались пять населенных пунктов области и одна больница.
Вечером 28 сентября дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
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