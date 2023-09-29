Пять населенных пунктов Курской области обесточены после атаки БПЛА на подстанцию

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Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В результате атаки БПЛА один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов области и одна больница.

По словам главы региона, на место происшествия уже выехали пожарные расчеты. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно, добавил Старовойт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

До этого Роман Старовойт рассказал, что в Курской области перехватили два украинских дрона. Он добавил, что в результате произошла детонация одного БПЛА. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших.