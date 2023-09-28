Два украинских беспилотника перехватили в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских дрона перехватили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня около села Горналь Суджанского района были замечены два беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ", – говорится в его публикации.

По словам губернатора, произошла детонация одного БПЛА. Старовойт уточнил, что обошлось без пострадавших.

До этого глава региона рассказал о сбитом силами ПВО беспилотнике рядом с населенным пунктом Макаровка Курчатовского района. В результате происшествия никто не пострадал. Старовойт выразил благодарность российским защитникам.

Губернатор предупредил граждан, что подходить к обломкам вражеских дронов опасно, поскольку они могут самоликвидироваться. При обнаружении беспилотников следует звонить по номеру 112.

Ранее семь населенных пунктов Курской области оказались обесточены в результате падения взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Снагость Кореневского района.

До этого ночью 25 сентября украинская армия подвергла Курскую область атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, система противовоздушной обороны сбила два дрона самолетного типа. Спустя час стало известно о еще одной атаке двух украинских БПЛА.



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