Беспилотник ВСУ сбили в районе Санкова Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе села Санково в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково", – написал он.

Губернатор уточнил, что последствия падения летательного аппарата в настоящее время уточняются, однако, согласно предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

О ликвидации вражеского беспилотника над Белгородской областью сообщили и в Минобороны РФ. Там уточнили, что попытка атаки была предпринята в 09:40 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", – приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Ранее во вторник, 26 сентября, ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Задорожный Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи. Из людей никто не пострадал.



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