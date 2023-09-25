25 сентября, 11:24Происшествия
ВСУ нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Брянской области
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. В результате никто не пострадал.
В то же время частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС. На месте работают экстренные и оперативные службы.
25 сентября российские территории подверглись атакам вражеских дронов. Утром два беспилотника были перехвачены над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнял, что пострадавших и разрушений нет.
Позже стало известно, что средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона над Черным морем и Крымом. Кроме того, два беспилотника Вооруженных сил Украины ПВО перехватила над Курской областью.
Губернатор региона Роман Старовойт добавлял, что после падения дронов в Центральном административном округе Курска повреждения получили несколько частных домов. Там были выбиты стекла в многоквартирном здании.
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