Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области

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Семь населенных пунктов Курской области обесточены в результате падения взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Снагость Кореневского района. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

"Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", – заявил он.

Поздно ночью 25 сентября украинская армия подвергла Курскую область атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО сбила два дрона самолетного типа. Спустя час стало известно об еще одной атаке двух украинских БПЛА.

Уже утром 26 сентября российские системы ПВО перехватили еще один дрон ВСУ над территорией Курской области. Атака была пресечена около 05:30 по московскому времени, уточнили в МО.