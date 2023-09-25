ПВО уничтожила три беспилотника над Белгородской областью и акваторией Черного моря

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресекли 25 сентября около 13:00.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в регионе сработала система ПВО и сбила два беспилотника. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 25 сентября, российская система ПВО перехватила украинский беспилотник над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, атака дрона самолетного типа была пресечена в 09:00 по московскому времени.

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске