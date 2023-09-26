ВСУ обстреляли поселок Задорожный Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что это произошло утром 26 сентября. По словам Гладкова, под артиллерийский обстрел попала окраина поселка. Никто не пострадал.

В то же время повреждена линия электропередачи. Жители поселка частично остаются без света. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Поздно ночью 25 сентября украинская армия подвергла Курскую область атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО сбила два дрона самолетного типа. Спустя час стало известно об еще одной атаке двух украинских БПЛА.

Уже утром 26 сентября российские системы ПВО перехватили еще один дрон ВСУ над территорией Курской области. Атака была пресечена около 05:30 по московскому времени, уточнили в МО.