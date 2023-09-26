В Курской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Поздно вечером 25 сентября российские силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ над территорией Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что очередная попытка Украины совершить атаку на объекты на территории РФ была пресечена около 23:00 по московскому времени.

Ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области и еще семь БПЛА над Белгородской областью.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия.